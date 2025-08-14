SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'yı 3-2 ile geçti! Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Malatya'da ağırladığı Danimarka'yı 3-2 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'yı 3-2 ile geçti! Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı...

Milliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ortaklığında 9-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Salon: Orduzu Pınarbaşı
Hakemler: Vasileiadis Vasilelos (Yunanistan), Zulfugarov Eldar (Azerbaycan)

Türkiye: Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Tümer)

Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Jacobsen (Jonas Petersen, Dahl, Nielsen, Hoff)

AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDİYORUZ!

A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka yı 3-2 ile geçti! Avrupa Şampiyonası na katılmaya hak kazandı... 1

Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-10, 15-10
Süre: 127 dakika
Kaynak: AA
Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trendyol 1. Lig’de 3 ve 4. hafta programları açıklandı!Trendyol 1. Lig’de 3 ve 4. hafta programları açıklandı!
TFF'ye seslendi! Erteleme istediler...TFF'ye seslendi! Erteleme istediler...
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu CEV Avrupa Şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | "AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti! Özgür Özel saat 12'de kameralar karşısına geçti

Son dakika | "AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti! Özgür Özel saat 12'de kameralar karşısına geçti

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Jhon Duran Fener'e çağırdı! Yıldız isim geliyor...

Jhon Duran Fener'e çağırdı! Yıldız isim geliyor...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Cimbom'dan İngiltere'ye çıkarma! Gardi İngiliz devi ile görüşüyor...

Cimbom'dan İngiltere'ye çıkarma! Gardi İngiliz devi ile görüşüyor...

Fernando Muslera kedi gibi uzadı! Kritik zafer...

Fernando Muslera kedi gibi uzadı! Kritik zafer...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.