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A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi

12.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi

İZMİR (AA) - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında dün deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Litvanya müsabakası için özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Konaklayacağı otele geçen ay-yıldızlı ekip, Litvanya maçının hazırlıklarına bugün Gürsel Aksel Stadı'nda basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak.

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