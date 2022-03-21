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A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e geldi

21.03.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e geldi

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Porto şehrindeki Francisco Sa Carneiro Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Aday kadroda bulunan tüm futbolcuların katıldığı kampa, Avrupa'da oynayan futbolcular da Porto'da dahil oldu.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Nuri Akın ve İsmail Erdem ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Milliler, bu akşam TSİ 20.00'de Porto'daki ilk antrenmanını basına açık olarak Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı Sao Miguel Stadı'nda gerçekleştirecek.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak.

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Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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