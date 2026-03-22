SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart’ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen ve basına açık olan antrenman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası’nda yapıldı. İdman öncesinde milliler, basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bugünkü antrenmanda, dünkü çalışmada yer alan futbolcuların yanı sıra Beşiktaş’tan Orkun Kökçü ve Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Hamza Güreler, Yasin Özcan, Yiğit Efe Demir, Barış Kalaycı, Baran Gezek ve Eyüp Aydın’ın katılımıyla toplam 24 oyuncuyla gerçekleştirildi.

Dün yapılan antrenmanda ağrıları nedeniyle tedavi uygulanan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır da bugünkü idmanda yer aldı.

Ayrıca ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cevdet Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.