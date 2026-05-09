Mauro Icardi efsanesi bu akşam son buluyor! Galatasaray'da veda maçı

Galatasaray'da, taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili ortaya atılan ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.

YENİ SÖZLEŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sezon sonunda mevcut sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi, Galatasaray yönetimiyle yeni kontrat şartlarında bir türlü ortak noktada buluşamadı. 33 yaşındaki tecrübeli golcünün takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

ANTALYASPOR MAÇIYLA VEDA EDEBİLİR

Arjantinli yıldızın bu akşam oynanacak kritik Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte son kez Galatasaray forması giyeceği ve şampiyonluk maçının ardından camiaya veda edeceği belirtildi.