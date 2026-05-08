Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu ikinci olarak tamamlayan ve tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı göstererek taraftarını sevince boğan Amedspor, önümüzdeki sezon için ortalığı ayağa kaldıracak bir transfer harekatına başladı.

TOTTENHAM'IN YILDIZINA KANCA: HEDEF BISSOUMA!

Ünlü spor gazetecisi Nicolo Schira'nın duyurduğu habere göre; Amedspor yönetimi, İngiltere Premier Lig devi Tottenham Hotspur forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için devreye girdi. Sezon sonunda İngiliz deviyle sözleşmesi bitecek Bissouma'nın bu durumu Amedspor'un iştahını kabartıyor.

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Amedspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği tecrübeli dinamo Yves Bissouma'nın adı, Süper Lig'e hiç de yabancı değil. Daha önceki transfer dönemlerinde Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de ciddi şekilde anılmıştı.

Amedspor'un bu dev transferi bitirmesi halinde Süper Lig'de yaz döneminin en çok konuşulan imzasını attırmasına kesin gözüyle bakılıyor.