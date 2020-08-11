YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrasya Üniversitesi’ni ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrasya Üniversitesi’ni ziyaret etti

TRABZON HABERLERİ  | 11.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatörü Prof.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrasya Üniversitesi’ni ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Güneş’e Trabzonspor eski yöneticilerinden Hayrettin Hacısalihoğlu ve Süleyman Atal eşlik etti. Güneş, “Yeni görevinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Avrasya Üniversitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özen üniversitenin fiziki durumu, teknik alt yapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri yanında üniversitenin sosyal imkanları, ulaşım ve barınma olanakları hakkında bilgiler verdi. Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemiz Karadeniz Bölgesi’nin tek vakıf üniversitesi olma sorumluluğu ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda üniversitemizi daha ileriye taşımak için göreve başladım. Dünyanın her yerinde başarısından bahsedilen hocamızı üniversitemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Trabzon Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:20
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:33
Yatsı
21:05

Trabzon Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Bahar Eczanesi
Ortahisar
Çukurçayır Eczanesi
Ortahisar
Hakan Eczanesi
Ortahisar
Neşe Eczanesi
Ortahisar
Kara Eczanesi
Akcaabat
Koza Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: "Açık öğretimle psikolog yetiştirmek halk sağlığına zarar verir"

Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: "Açık öğretimle psikolog yetiştirmek halk sağlığına zarar verir"

Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.