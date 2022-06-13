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A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya'nın medya programında değişlik

13.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya Milli Takımı'nın İzmir'e bugün geç saatlerde gelecek olması nedeniyle basın toplantısı ve antrenman yapılmayacak

İZMİR (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın İzmir'de konuk edeceği Litvanya'nın medya programında değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre Litvanya Milli Takımı, Faroe Adaları'ndaki hava koşulları nedeniyle bugün TSİ 17.00'de ülkeden ayrılabilecek ve kafileyi taşıyan uçak TSİ 22.30 civarında İzmir'e ulaşacak.

Bu nedenle Litvanya Milli Takımı'nın medya programında zorunlu olarak değişikliğe gidilirken, İzmir'de bugün herhangi bir basın toplantısı ya da idman yapılamayacak.

Litvanya Milli Takımı Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas ve futbolcu Paulius Golubickas'ın katılımıyla bugün Faroe Adaları'ndaki Torsvollur Stadı'nda TSİ 11.45'te basın toplantısı düzenlenecek. Litvanya Milli Takımı, son antrenmanını da TSİ 12.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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