A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık çalışmalarına Bolu kampında devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran'a kadar sürecek Bolu kampı çalışmaları kapsamında ikinci idmanını gerçekleştirdi.

Bolu Dağı'nda bulunan otelin spor salonunda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan milli sporcular, daha sonra teknik çalışma yaptı.

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek, basın mensuplarına, yoğun geçen bir sezonun ardından çok fazla ara vermeden güzel ve genç bir ekiple bir araya gelerek kampa başladıklarını söyledi.

Güzel bir kamp geçirmeyi umduklarını belirten Tilbe Şenyürek, "Öncelikle kasım ve şubat elemeleri var. Onun sonrasında hedef, 2023 Avrupa Şampiyonası'na gitmek. O yüzden güzel, enerjik ve genç bir kadroyla güzel bir kamp süreci olacağını düşünüyorum. Bu yıl Dünya Şampiyonası'na katılamadığımız için çok üzgünüz. Hedefimiz öncelikle elemeleri sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçip Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Akabinde de kürsüde yer almak." şeklinde konuştu.

Son yıllarda Türk kadın sporcuların imza attığı önemli başarılara değinen Tilbe Şenyürek, "Tüm spor branşlarında kadınlar başarıya giderken biz de kadın basketbol takımı olarak kadın voleybol takımlarımıza, boksörlerimize, tüm bireysel sporlarımıza katılmak istiyoruz. Kadının gücünü onlar yeterince gösteriyor, göstermeye de devam edecek. Biz de bu kervana katılmak istiyoruz. Umarım biz de kadın basketbol olarak onlarla kadının gücünü çok daha fazla gösterebiliriz ülkemiz adına." ifadelerini kullandı.

Sevgi Uzun ise geçen sene Avrupa Şampiyonası'nın istedikleri gibi geçmediğini kaydederek, "İstediğimiz derecede sonuçlandıramadık. Şu anda buraya da önümüzdeki senenin Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için geldik. Genç bir kadroyuz. Önümüzdeki sene güzel işler başarmak istiyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Alperi Onar da genç bir kadro olduklarını dile getirdi.

Birbirleriyle kaynaşıp Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için iyi bir fırsat bulduklarını anlatan Şerife Alperi Onar, "Önümüzde 2 hazırlık maçımız var, Sırbistan ve Japonya ile. Bunlar da kendimizi test etmemiz için iyi 2 takım. Hedefimiz her zaman kürsüye çıkmak. Umarım önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası'nda bunu başarırız." diye konuştu.

