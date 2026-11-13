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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya’da İsrail ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Letonya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya’da İsrail ile karşılaşacak

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu 2. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın TSİ 20.40’ta Letonya’nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre’da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya’da İsrail ile karşılaşacak 1

Milliler, I Grubu’na İstanbul’da Karadağ’ı 79-62 mağlup ederek galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00’da Polonya’nın Gorzow şehrindeki Arena Gorzow’da Polonya ile oynayacak.
Başantrenör Frederic Dusart’ın belirlediği aday kadro şöyle:

"Meltem Yıldızhan (Beşiktaş), Beren Burke (ÇBK Mersin), Esra Ural (ÇBK Mersin), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Ceren Akpınar (Emlak Konut), Melek Uzunoğlu (Emlak Konut), Manolya Kurtulmuş (Fenerbahçe), Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe), Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe), Derin Erdoğan (Galatasaray), Elif Bayram (Galatasaray), Gökşen Fitik (Galatasaray) Sevgi Uzun (Galatasaray), Sude Yılmaz (Galatasaray), Sevgi Tonguç (İstanbul Gençlik Spor), Tuba Poyraz (Nesibe Aydın Okulları), Tilbe Şenyürek Arslan (Club Basquet Girona)."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı
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