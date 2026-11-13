SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı! "Çocukluk hayalimi yaşıyorum"

Beşiktaş'ta kaptanlık görevini üstlenen Orkun Kökçü, siyah-beyazlı kulübe duyduğu bağlılığı ve takımda yaşamanın kendisi için ne ifade ettiğini anlattı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten yıldız futbolcu, maçlarda zaman zaman yaşadığı sinirli anların arkasındaki nedeni de paylaştı.

Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı! "Çocukluk hayalimi yaşıyorum"
Burak Kavuncu

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yaşadığı duyguları anlatırken maçlardaki tepkilerinin nedenini de açıkladı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞIYORUM"

Orkun Kökçü den Beşiktaş itirafı! "Çocukluk hayalimi yaşıyorum" 1

Beşiktaş'ta forma giymenin küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu bir şey olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, takım kaptanı olarak sahaya çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Milli futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hâlâ var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK ÖZEL DUYGULAR BESLİYORUM"

Orkun Kökçü den Beşiktaş itirafı! "Çocukluk hayalimi yaşıyorum" 2

Siyah-beyazlı kulübe karşı hislerinin maç içerisindeki davranışlarına da yansıdığını belirten Orkun Kökçü, zaman zaman verdiği sert tepkilerin nedenini açıkladı.

Kökçü, "Beşiktaş'a çok özel duygular besliyorum. O yüzden de maçlarda zaman zaman sinir krizi geçirebiliyorum. Başka bir kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem, bu kadar zoruma gitmez ama bana karşı yapılan bir haksızlıkmış gibi algılıyorum" sözleriyle Beşiktaş'a olan bağlılığını anlattı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya’da İsrail ile karşılaşacakA Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya’da İsrail ile karşılaşacak
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ettiGalatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı

Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası çok sert sözler: Acemiler mangası!

A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası çok sert sözler: Acemiler mangası!

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.