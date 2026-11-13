Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı! "Çocukluk hayalimi yaşıyorum"

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yaşadığı duyguları anlatırken maçlardaki tepkilerinin nedenini de açıkladı.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞIYORUM"

Beşiktaş'ta forma giymenin küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu bir şey olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, takım kaptanı olarak sahaya çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Milli futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hâlâ var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK ÖZEL DUYGULAR BESLİYORUM"

Siyah-beyazlı kulübe karşı hislerinin maç içerisindeki davranışlarına da yansıdığını belirten Orkun Kökçü, zaman zaman verdiği sert tepkilerin nedenini açıkladı.

Kökçü, "Beşiktaş'a çok özel duygular besliyorum. O yüzden de maçlarda zaman zaman sinir krizi geçirebiliyorum. Başka bir kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem, bu kadar zoruma gitmez ama bana karşı yapılan bir haksızlıkmış gibi algılıyorum" sözleriyle Beşiktaş'a olan bağlılığını anlattı.