A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı başladı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular ile teknik heyet, kamp için Manavgat ilçesindeki bir otele yerleşti. Milli takım, kamptaki ilk antrenmanını teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetiminde otelin sahasında gerçekleştirdi.

Kırağası, idman öncesi AA muhabirine, 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grup'ta 18 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile oynadıkları maçtan sonraki ilk kamplarını Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oyuncuları, gruptaki Kosova ve Rusya maçlarına hazırlamayı amaçladıklarını belirten Kırağası, "Buradaki maçta Kosova ile en iyi şekilde mücadele edip ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Rusya ise grupta ikinci. Çok güçlü bir rakip. Kadın futbol adına çok ciddi bir yapılanmaya gittiler. Güçlü bir rakiple oynayacağız ama asla mücadeleden pes etmeden, kendi ülkesini iyi tanıtan kızlarımızla beraber oradan da iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Aralık ayından itibaren kadın futbolunda çok ciddi değişikler olduğunu ve kadın milli takımlarında tüm teknik ekibin kadınlardan oluşturulduğunu vurgulayan Kırağası, bugüne kadar 80 oyuncuyu değerlendirdiklerin, her kampta farklı yüzleri adapte etmeye çalıştıklarını bildirdi.