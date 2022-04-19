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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarını tamamladı

19.04.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Kastamonu'da Sırbistan'ı konuk edeceği 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup 5. maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda karşılaşma öncesi antrenmanını gerçekleştirdi.

Buceschi, gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kampımızın ilk bölümü Ankara'daydı. İkinci bölümü de Kastamonu'da oldu. Pazar günü tüm takımın katılmasıyla Kastamonu'da kampımız başladı. Takımımızın yarın, İzlanda ile oynadığımız maçtaki kadar savaşmasını istiyorum. Sırbistan çok iyi bir takım. İzlanda karşısında oynadığımız oyundan çok daha iyisini yapmalıyız. Salona önceki maçtan çok daha fazla taraftarımızın gelmesini istiyoruz. Taraftarın gelmesi Sırbistan üzerinde büyük baskı oluşturacak. Yarınki maça hazır bir şekilde çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Hentbolculardan Betül Yılmaz, yoğun şekilde çalıştıklarını anlatarak, "Kamp boyu hazırlıklarımıza devam ettik. Evimizde oynama avantajını değerlendirmek istiyoruz. Gruptaki ilk maçta burada çok güzel bir seyirci atmosferinde oynamıştık. Yarın Sırbistan karşısında evimizdeki ve grubumuzdaki ikinci galibiyeti almak istiyoruz." diye konuştu.

Aslı İskit ise önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Evimizdeki son maçımız. Yarın galip gelmemiz çok önemli çünkü önümüzde Akdeniz Oyunları var. Kastamonu seyircisini yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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