A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda karşısında hedefi galibiyet

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında yarın Kastamonu'da karşılaşacakları İzlanda karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, THF Kadın Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Köklü, Rumen başantrenör Costica Buceschi, milli hentbolcular Beyza İrem Türkoğlu ve Fatma Küçükyıldız ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

Ocak ayında A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu kapsamında ilk maçını Kastamonu'da oynadığını belirten Kılıç, "Kastamonu'da Belçika ile oynadık ve galip geldik. Kadın A Milli Takımı'mız ilk maçını burada oynayacak. Yine inanıyorum, Kastamonu bize şans getirecek. Bundan sonra da hep aynı şeyleri söyleyeceğim." dedi.

Kastamonu'nun bir hentbol şehri olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getiren Kılıç, "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden bir kadın hentbol takımı ve uzun yıllara dayanan bir hentbol kültürü var. Erkeklerin milli maçında ne kadar güçlü hentbol kültürü olduğunu bize gösterdiler. Milli takımlar burada olmaktan çok mutlu." ifadesini kullandı.

Yarın İzlanda karşısında maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Kılıç, "Yeni bir teknik ekip oluştu. Önümüzde önemli bir fırsat var. Bu maçların özellikle Kastamonu'da olmasını istedik. Seyirci desteği ve atmosfer çok önemli. Çok özel bir salonumuz var. İlk maç bizim için çok kıymetli. Bu maçı alırsak başka hayaller kurabiliriz. Bir sonraki İzlanda maçıyla ilgili planlar yapabiliriz. İlk maçı alarak bir sonraki maça umutla bakabilmek istiyoruz. Hentbol şehri Kastamonu, bir kez daha büyük bir başarıya şahitlik edecektir." diye konuştu.

Mustafa Köklü ise yarın salonu dolduracak seyircinin desteğiyle güzel bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti.

Başantrenör Buceschi de İzlanda'nın zor bir takım olduğuna işaret ederek, "Deplasmanda bir maç daha yapacağız. Umarım iyi bir sonuçla bitiririz. İki haftalık antrenman sürecimiz oldu. Tüm oyuncular tamamlandı. Yarınki İzlanda maçımız zor bir olacak. Yeni bir deneyime iyi bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beyza İrem Türkoğlu ise mili takım forması giymenin çok farklı bir duygu olduğunu vurgulayarak, " Milli takımda yeni bir oluşum, güzel bir heyecan var. Oyuncuların çoğu tanıdığım, bildiğim, bireysel olarak çok iyi oyuncular. Önemli olan takım olarak iyi bir şey ortaya koymak. İzlanda bizim ayarımızda bir takım, yarınki maçı kazanmak istiyoruz. " dedi.

Fatma Küçükyıldız da ilk kez milli takıma katıldığını anlatarak, "Gerçekten heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Umarım iyi bir maç çıkartırız. Çok güzel bir kamp ortamı var. Şu ana kadar benim için her şey gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

