YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda karşısında hedefi galibiyet

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda karşısında hedefi galibiyet

01.03.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: - "İlk maçı alarak bir sonraki maça umutla bakabilmek istiyoruz"

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında yarın Kastamonu'da karşılaşacakları İzlanda karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, THF Kadın Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Köklü, Rumen başantrenör Costica Buceschi, milli hentbolcular Beyza İrem Türkoğlu ve Fatma Küçükyıldız ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

Ocak ayında A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu kapsamında ilk maçını Kastamonu'da oynadığını belirten Kılıç, "Kastamonu'da Belçika ile oynadık ve galip geldik. Kadın A Milli Takımı'mız ilk maçını burada oynayacak. Yine inanıyorum, Kastamonu bize şans getirecek. Bundan sonra da hep aynı şeyleri söyleyeceğim." dedi.

Kastamonu'nun bir hentbol şehri olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getiren Kılıç, "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden bir kadın hentbol takımı ve uzun yıllara dayanan bir hentbol kültürü var. Erkeklerin milli maçında ne kadar güçlü hentbol kültürü olduğunu bize gösterdiler. Milli takımlar burada olmaktan çok mutlu." ifadesini kullandı.

Yarın İzlanda karşısında maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Kılıç, "Yeni bir teknik ekip oluştu. Önümüzde önemli bir fırsat var. Bu maçların özellikle Kastamonu'da olmasını istedik. Seyirci desteği ve atmosfer çok önemli. Çok özel bir salonumuz var. İlk maç bizim için çok kıymetli. Bu maçı alırsak başka hayaller kurabiliriz. Bir sonraki İzlanda maçıyla ilgili planlar yapabiliriz. İlk maçı alarak bir sonraki maça umutla bakabilmek istiyoruz. Hentbol şehri Kastamonu, bir kez daha büyük bir başarıya şahitlik edecektir." diye konuştu.

Mustafa Köklü ise yarın salonu dolduracak seyircinin desteğiyle güzel bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti.

Başantrenör Buceschi de İzlanda'nın zor bir takım olduğuna işaret ederek, "Deplasmanda bir maç daha yapacağız. Umarım iyi bir sonuçla bitiririz. İki haftalık antrenman sürecimiz oldu. Tüm oyuncular tamamlandı. Yarınki İzlanda maçımız zor bir olacak. Yeni bir deneyime iyi bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beyza İrem Türkoğlu ise mili takım forması giymenin çok farklı bir duygu olduğunu vurgulayarak, " Milli takımda yeni bir oluşum, güzel bir heyecan var. Oyuncuların çoğu tanıdığım, bildiğim, bireysel olarak çok iyi oyuncular. Önemli olan takım olarak iyi bir şey ortaya koymak. İzlanda bizim ayarımızda bir takım, yarınki maçı kazanmak istiyoruz. " dedi.

Fatma Küçükyıldız da ilk kez milli takıma katıldığını anlatarak, "Gerçekten heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Umarım iyi bir maç çıkartırız. Çok güzel bir kamp ortamı var. Şu ana kadar benim için her şey gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
20:01
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.