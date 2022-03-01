A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçı hazırlıkları Kastamonu'da sürüyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekip yarın Kastamonu'da, 6 Mart'ta ise deplasmanda oynayacağı İzlanda maçları için Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Rumen başantrenör Costica Buceschi, gazetecilere, İzlanda maçının zor bir maç olacağını söyledi.

Maça taktiksel olarak iyi hazırlandıklarını belirten Buceschi, "Benim uyguladığım hentbol felsefesine çok daha iyi uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Zamana ihtiyacımız var. Kızlarıma ilk dakikadan son dakikaya kadar savaşmamalarını aşılayacağım. " dedi.

Milli sporculardan Aslı İskit ise maçın önemine dikkati çekerek, "Gruptaki kaderimizin belirleneceği bir maç. Kastamonu halkına güveniyoruz. Taraftarımız bizimle olursa çok önemli bu maçı kazanıp diğer maçlarımıza bakmak istiyoruz. İzlanda maçına odaklanmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Yeliz Özel de milli takımda yer almaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Milli takımda 4 yıl sonra tekrar maça çıkacağım. İzlanda bize yakın bir takım. Ben de elimden geldiğince takımıma destek vermek için buradayım." diye konuştu.

