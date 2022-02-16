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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

16.02.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 2 ve 6 Mart'ta İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Kastamonu'da kampa girdi.

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda maçları öncesi 1 Mart'a kadar Kastamonu'da kamp yapacak. Milli takım ilk maçını 2 Mart'ta Kastamonu'da oynayacak.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda 14 sporcu ile hazırlıklarına başlayan kadın milli takımının kamp kadrosu diğer sporcuların katılımı ile önümüzdeki günlerde 31'e çıkacak.

Antrenör Costica Buceschi, gazetecilere, milli takımın başında ilk maçına çıkacağını söyledi. Takımı tanımaya çalıştığını belirten Buceshi, şunları söyledi:

"Hem benim için hem de birçok insan için yeni bir deneyim olacak. Hepimizin elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı umut ediyorum. Özellikle de İzlanda'ya karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Açıkçası şimdilik takımın ilk izlenimine ve görünüşüne bakılarak bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü takımın başına daha yeni geldim, kızların birçoğunu tanımıyorum. Elbette Kastamonu’dan tanıdığım oyuncular var fakat şu anda takımın durumu için kesin bir şey söylemek zor."

Önümüzdeki hafta takımın diğer oyuncularının da kampa katılacağını söyleyen Buceshi, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günler için fiziksel testlerde bulunacağız. Sonraki hafta takımımızın diğer oyuncuları da gelerek tamamlandığında fiziksel ve sağlık testlerine devam edeceğiz. Özellikle şunu söylemek istiyorum ki grupta, İsveç gerçekten çok büyük bir takım. Birçok oyuncu en yüksek seviyede top oynuyorlar. Açıkçası gruptaki şansımız Sırbistan ile birlikte ikinci sırayı zorlamak olacak. Çünkü özellikle İsveç ve Sırbistan maçlarına bakıldığı zaman İsveç'in üstünlükle bitirdiğini söylemek istiyorum. Bu yüzden ikinci sıra için savaşacağız."

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