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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak

15.06.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak.

Ligin Ankara'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, Brasilia kentindeki 2. hafta mücadelesine ev sahibi ekiple karşılaşarak başlayacak.

Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda TSİ 03.00'te başlayacak maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye, Milletler Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5'inci, Brezilya ise 3 galibiyet 1 mağlubiyetle 6'ıncı sırada bulunuyor.

Milli takımın 2. hafta maç programı (TSİ) şöyle

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya

Ankara Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
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İkindi
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Akşam
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