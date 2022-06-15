A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak.

Ligin Ankara'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, Brasilia kentindeki 2. hafta mücadelesine ev sahibi ekiple karşılaşarak başlayacak.

Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda TSİ 03.00'te başlayacak maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye, Milletler Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5'inci, Brezilya ise 3 galibiyet 1 mağlubiyetle 6'ıncı sırada bulunuyor.

Milli takımın 2. hafta maç programı (TSİ) şöyle

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz