A Milli Takım 11 Ekim'de Rize'de Bosna Hersek ile oynayacak

A Milli Futbol Takımı, özel maçta 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize'de karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Bosna Hersek ile 6. karşılaşma
Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek ile bugüne kadar 5 maç oynadı.
Geride kalan müsabakalarda iki takım da 2'şer galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sona erdi.
Türkiye'nin attığı 6 gole, Bosna Hersek 7 golle yanıt verdi.
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