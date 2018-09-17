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A Milli Takım 11 Ekim'de Rize'de Bosna Hersek ile oynayacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile Rize'de oynanacak hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda 11 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak özel müsabaka 20.30'da başlayacak.

A Milli Takım 11 Ekim'de Rize'de Bosna Hersek ile oynayacak

A Milli Futbol Takımı, özel maçta 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Bosna Hersek ile 6. karşılaşma

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek ile bugüne kadar 5 maç oynadı.

Geride kalan müsabakalarda iki takım da 2'şer galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye'nin attığı 6 gole, Bosna Hersek 7 golle yanıt verdi.

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