A Milli Takım'ın yeni hocası sezon sonuna kadar Tamer Tuna olacak

Sezon sonuna kadar oynanacak milli maçlarda takımın başında Tuna olacak.

Tüm ayrıntılar ortaya çıktı

Şenol Güneş Milli Takım'a gidecek mi? Gitmeyecek mi? Yönetime yakın kaynaklara göre iş bitti.

Hatta Güneş, milli takıma Beşiktaş’tan iki yardımcısının yanı sıra Tamer Tuna ve Fenerbahçe’nin kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile gitmek istiyor.

Güneş’e göre ise bu durum tamamen gündem dışı. Özellikle Mart ayından itibaren hem Milli Takım'ı hem de Beşiktaş’ı çalıştırma ihtimali yok.

Son iddia ise TFF, Mircea Lucescu'ya tazminat ödemek istemediği için öncelikle Tamer Tuna ile sözleşme imzalayacak. Sezon sonuna kadar oynanacak milli maçlarda takımın başında Tuna olacak.

Şenol Güneş’in Bursaspor maçından sonra yaptığı, “Kalmak için her şeyi yapıyorum” sözleri akıllara “Teklif kararı alındı ama Beşiktaş’tan herhangi bir teklif yok” açıklamasını getirdi.

Güneş’in bu açıklamayı yaparak, Fikret Orman’ı milli takımla ilgili açıklama yapma konusunda zorda bıraktığı iddiasını gündeme getirdi. Bir başka iddia ise Güneş’in Mayıs ayında yapılacak kongrede Orman’ın karşısına çıkacak olan Ahmet Nur Çebi’ye ”göreve gelmesi durumunda” mavi boncuk verdiği.

Şenol Güneş basın toplantısında “Teklif kararı alındı ama yönetimden herhangi bir teklif yok” sözünü ikinci kez kullandı.