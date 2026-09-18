A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 4 isim ilk kez çağrıldı

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda dört futbolcu ilk kez yer aldı.

İŞTE ADAY KADROMUZ

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

KALECİLER: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

4 FUTBOLCU İLK KEZ KADRODA

Montella'nın açıkladığı aday kadroda İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ ilk kez A Milli Takım seviyesinde davet aldı.

Dört futbolcu, performanslarının ardından ilk kez Ay-Yıldızlı formanın aday kadrosuna dahil edilirken, milli takım heyecanı yaşayacak.

YILDIZ İSİMLER LİSTEDE YER ALMADI

2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür de tedavi süreçleri nedeniyle bu kez milli takım kadrosunda yer alamayacak.

MONTELLA'DAN YENİ İSİMLER

Vincenzo Montella, Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde kadro tercihlerinde yeni isimlere de yer verdi. Özellikle genç futbolcuların aday kadroya dahil edilmesi dikkat çekti.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki maç programı kapsamında mücadele edeceği karşılaşmalarda görev yapacak kadro, milli takımın önümüzdeki dönem planlaması açısından da önem taşıyor.