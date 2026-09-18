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SON DAKİKA: Galatasaray resmen açıkladı! Osimhen derbide oynayacak mı? İşte Trabzonspor kamp kadrosu

Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği merakla beklenirken Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Tedavisi süren Nijeryalı yıldız, Lemina, Singo ve son idmanda ağrı yaşayan Kaan Ayhan ile birlikte Trabzonspor kafilesinde yer almadı.

SON DAKİKA: Galatasaray resmen açıkladı! Osimhen derbide oynayacak mı? İşte Trabzonspor kamp kadrosu
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Victor Osimhen, Süper Lig'in 4. haftası kapsamında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız golcünün, yoğun tedavi sürecinin ardından Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu.

KAFİLEDE YER ALMADI

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada Victor Osimhen Trabzon'a gidecek olan kamp kafilesinde yer almadı.

Yapılan açıklamada: "Tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

SON DAKİKA: Galatasaray resmen açıkladı! Osimhen derbide oynayacak mı? İşte Trabzonspor kamp kadrosu 1

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Sakatlık son dakika galatasaray Osimhen
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