Fenerbahçe'de o isim antrenmanda sakatlandı! Menisküsü yırtıldı

Fenerbahçe'de Mert Müldür'den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası hastaneye götürülen deneyimli futbolcunun MR sonuçlarında menisküs yırtığı belirlendi.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Fenerbahçe'nin antrenmanı sırasında dizine darbe alan Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmaya devam edemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

MENİSKÜSÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerin ardından Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık olduğu belirlendi. Fenerbahçe, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Mert Müldür'ün sakatlık haberi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın daha önce oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı.

Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini değerlendirirken, "Mert Müldür'ü neden değerlendirmiyoruz" sözleriyle milli futbolcunun daha fazla forma şansı bulması gerektiğini dile getirmişti.

Mert Müldür'ün tedavi sürecinin ne kadar süreceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.