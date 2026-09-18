SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de o isim antrenmanda sakatlandı! Menisküsü yırtıldı

Fenerbahçe'de Mert Müldür, antrenmanda aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bıraktı. Yapılan MR incelemesinde milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de o isim antrenmanda sakatlandı! Menisküsü yırtıldı
Burak Kavuncu
Mert Müldür

Mert Müldür

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Mert Müldür'den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası hastaneye götürülen deneyimli futbolcunun MR sonuçlarında menisküs yırtığı belirlendi.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Fenerbahçe de o isim antrenmanda sakatlandı! Menisküsü yırtıldı 1

Fenerbahçe'nin antrenmanı sırasında dizine darbe alan Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmaya devam edemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

MENİSKÜSÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe de o isim antrenmanda sakatlandı! Menisküsü yırtıldı 2

Yapılan kontrollerin ardından Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık olduğu belirlendi. Fenerbahçe, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe de o isim antrenmanda sakatlandı! Menisküsü yırtıldı 3

Mert Müldür'ün sakatlık haberi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın daha önce oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı.

Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini değerlendirirken, "Mert Müldür'ü neden değerlendirmiyoruz" sözleriyle milli futbolcunun daha fazla forma şansı bulması gerektiğini dile getirmişti.

Mert Müldür'ün tedavi sürecinin ne kadar süreceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA: Galatasaray resmen açıkladı! Osimhen derbide oynayacak mı? İşte Trabzonspor kamp kadrosuSON DAKİKA: Galatasaray resmen açıkladı! Osimhen derbide oynayacak mı? İşte Trabzonspor kamp kadrosu
A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 4 isim ilk kez çağrıldıA Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 4 isim ilk kez çağrıldı
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık Mert Müldür fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Dev miras paylaşılamıyor! Kriz büyüdü

Dev miras paylaşılamıyor! Kriz büyüdü

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.