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A1 Capital Hisse Koçu ile kullanıcılarına anında ulaşmayı hedefliyor

19.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak: - "Pandemiyle başlayan süreçte finansal piyasalara olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de epey artış gösterdi"

İSTANBUL (AA) - A1 Capital, Hisse Koçu uygulamasıyla birlikte sermaye piyasalarına verdiği desteği sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hisse Koçu, kullanıcılarına A1 Capital’in uzman ekibinden gelen tüm öneri, sinyal ve haberlere anında ulaşma olanağı veriyor.

Herkesin ücretsiz olarak uygulama marketlerden erişerek, telefon, bilgisayar veya tabletine indirebildiği Hisse Koçu, A1 Capital müşterilerine özel ayrıcalıklı hizmetler sunuyor.

Anlık öneri ve sinyallerin bildirim olarak geldiği uygulamada; günlük ve haftalık öneriler, video analizler, haberler, stratejiler gibi içerikler mevcut.

Piyasa şartlarına anlık reaksiyon verme fırsatı sunan Hisse Koçu, aynı zamanda kullanıcılarına A1 Capital hesabı üzerinden işlem yapma imkanı da sağlıyor. Böylece A1 Capital müşterileri tek bir platform üzerinden hem yatırım kararını verip hem de o an işlem yapabiliyor.

Hisse Koçu’nu, A1 Capital müşterisi olmayan yatırımcılar da ücretsiz kullanabiliyor. Ancak uygulama içerisindeki bültenler, öneriler ve sinyaller gibi ayrıcalıklardan faydalanabilmek için A1 Capital’de hesap sahibi olma şartı aranıyor.

Borsa dünyasında teknolojik altyapısı ve yatırımcı beklentilerine uygun çözümleriyle Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital, müşterilerine görüntülü görüşme yoluyla hesap açma imkanı da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, pandemiyle başlayan süreçte finansal piyasalara olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de epey artış gösterdiğini belirtti.

Esenpak, şunları kaydetti:

"Artan bu ilgi milyonlarca insanın piyasaya yatırımcı olarak dahil olmasını sağladı. Baktığımız zaman tüm bunlar güzel gelişmeler. Ancak; finansal piyasalara yeni yatırımcının kazandırılması kadar mevcut yatırımcının kalmasını sağlamak da oldukça önemli bir misyon. Bu misyonu gerçekleştirmenin yolu da yatırımcının bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesinden geçiyor.

Bu hususta biz aracı kurumlara büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü yatırımcıların kendi risk analizlerini doğru bir şekilde yapması ve yatırım kararını bunun sonucuna göre vermesi gerekiyor. Bu bağlamda biz de A1 Capital olarak, Hisse Koçu uygulaması gibi faaliyetlerimizle yatırımcılara içinde oldukları karar sürecinde elimizden geldiğince yardımcı olmayı amaçlıyoruz."

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