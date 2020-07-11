AA ve YTB iş birliğinde "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" başladı

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde, Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki medya deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" başladı.

AA ve YTB'nin ortaklaşa düzenlediği ve 10 farklı ülkeden 60 gazetecinin katıldığı program, kurumların tanıtım videolarıyla başladı.

Programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, bu yıl 100'üncü yaşını kutlayan AA'nın, bu tür eğitim faaliyetleriyle 100 yıllık tecrübesini uluslararası medya mensuplarına aktardığını söyledi.

İşbilir, küresel medyanın çifte standartlı yayınlarının ve İslamofobik habercilik anlayışının yerel medya kapasitesini artırmayı zorunlu kıldığını vurgulayarak "Aksi takdirde, Suriye, Yemen, Filistin, Keşmir ve Arakan gibi birçok kriz bölgesindeki gerçekler uluslararası kamuoyu tarafından tam olarak anlaşılamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Benzer şekilde Türkiye'deki olumlu insan hikayeleri, başarılı çalışmalar, kültür-sanat ve teknolojik gelişmelerin de görmezden gelinebildiğine işaret eden İşbilir, "Bu küresel medya kısır döngüsünü kırmak, yerel sesleri yükseltmemiz gerekiyor." dedi.