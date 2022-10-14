AA'dan Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, dijitalleşme başlığı altında 5846 sayılı Kanun'da neler yapılabileceğine dair üzerinde çalıştıkları bürokratik çalışmanın yasalaşması halinde basın yayıncılarının; film yapımcıları, radyo televizyon kuruluşları ya da icracı sanatçılar gibi, bağlantılı hak sahibi bir küme olarak yasada yer alacağını bildirdi.

Taşkent, Anadolu Ajansı (AA) tarafından, haber içeriklerinin telifinin korunması ve kamuoyunda bilinç oluşturulması amacıyla AAtölye'de düzenlenen "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu'nun açılış töreninde konuştu.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 3 ana başlıkta toplanan faaliyetlerini özetleyen ve dijitalleşmenin bir tercih olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geldiğini anlatan Taşkent, bu sayede medya içeriğinin çok geniş bir erişim ağına maliyetsiz ve seri şekilde ulaştığını ifade etti.

İnternet haberciliğinin matbu medyanın önüne geçtiğini ve pek çok alanda olduğu gibi telif hakları alanında da kuralların tekrar gözden geçirilmesi ihtiyacının doğduğunu belirten Taşkent, Türkiye'de telif haklarına ilişkin temel düzenleme olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda toplumun haber alma özgürlüğü ile haber içeriğini oluşturan kişilerin telif hakları arasında bir menfaat dengesi gözetilmeye çalışıldığını anlattı.

Taşkent, "Yasa, büyük oranda AB müktesebatı ve uluslararası düzenlemelerle uyum halindedir ancak telif hakkı ve hukuku gibi çok dinamik ve çok devingen bir alanda, hele ki dijitalleşmenin etkisi ve hızı karşısında elbette bunun güncellenmesine dair konu bizim öncelikli başlıklarımız arasında." diye konuştu.

AB'nin Dijital Tek Pazar Direktifi'nin 2019'da yayımlandığını kaydeden Taşkent, üye ülkelere bunu ulusal hukuklarına aktarmaları için 2 yıllık süre tanındığını, bugün itibarıyla 13 ülkenin bu süreci tamamladığını, 14 ülkenin süreci takip ettiğini anlattı.

- Bürokratik düzlemde yürütülen yeni yasa çalışmasının detayları

Taşkent bürokratik düzlemde yürütülen yeni yasa çalışmasına ilişkin şöyle bilgi verdi:

"Dijitalleşme başlığı altında 5846 sayılı yasada neler yapılabileceğine dair bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada AB Direktifi gibi referans metinler var. Örneğin bu direktife üye ülkelerin kabul, ret, şerh gibi tepkilerini de dikkate alıyoruz. Elbette en önemlisi ülkemizin ihtiyaçları ve gerçekleri. Söz konusu çalışmayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yakın iş birliği içinde birlikte yürütüyoruz."

Telif hakkı ihlali teşkil eden içeriğe erişimin engellenmesini düzenleyen "uyar-kaldır" sisteminin güncellenerek 5651 Sayılı Kanun ile uyumlaştırılması ve görme engellilerin yayınlanmış esere erişimini kolaylaştıran Türkiye'nin de imza atarak taraf olduğu Marakeş Sözleşmesi'nin ulusal hukuka adaptasyonunun çalıştıkları paketteki konular arasında bulunduğunu belirten Taşkent şöyle konuştu:

"En önemlisi, bugünkü toplantının başlığı ile ilgisi nedeniyle basın-yayıncılarına bir hak tanınması, yeni bir hak küme olarak bunların yasaya alınması konusu... Bu düzenleme çalıştığımız şekilde devam eder ve yasalaşırsa artık basın yayıncıları, film yapımcıları, radyo televizyon kuruluşları ya da icracı sanatçılar gibi, bağlantılı hak sahibi bir küme olarak yasada yer alacak."

Taşkent çalışmalarının daha çok teknik ve bürokratik düzlemde yürüdüğünü belirtti.

Habercilikte 100 yılı deviren kurumsal geçmişe sahip AA'nın konuyu sahiplenmesi, tarafları bir araya getirmesinin çok değerli olduğunu işaret eden Taşkent, sempozyum boyunca alanında yetkin akademisyenlerin ve uzmanların sunumlarını çalışmalarında kılavuz olarak kullanacaklarını kaydetti.

