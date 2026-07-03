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Kerimcan Durmaz konserinde gergin anlar! Yüzüne konfeti patlattı kendini tutamadı

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Öznur Yaslı İkier

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahne alan Kerimcan Durmaz sahnede zor anlar yaşadı. Bir hayranı ünlü ismin yüzüne konfeti patlattı. Sinirlerine hakim olamayan Durmaz seyircisine sert bir tepkiyle karşılık verdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tarzı ve sahne şovuyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Kerimcan Durmaz dün akşam çıktığı konserde talihsiz anlar yaşadı.

Tempolu şarkıları ve dans şovlarıyla salonu dolduran yüzlerce hayranına eğlenceli anlar yaşatan ünlü fenomen sahne önündeki bir görevlinin dikkatsizliği sonucu zor anlar yaşadı.

Kerimcan Durmaz konserinde gergin anlar! Yüzüne konfeti patlattı kendini tutamadı 1

Ünlü fenomen, kendisini izlemeye gelen bir hayranının yüzüne konfeti patlatması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Konfetiyi patlatan dinleyiciye vuran Durmaz, güvenlik görevlilerinin devreye girmesinin ardından performansına devam etti.

Kerimcan Durmaz konserinde gergin anlar! Yüzüne konfeti patlattı kendini tutamadı 2

Ünlü fenomen, olayın kısa sürede sanal medyada gündem olması üzerine açıklamada bulundu:

Kerimcan Durmaz konserinde gergin anlar! Yüzüne konfeti patlattı kendini tutamadı 3

‘’Görmüşsünüzdür dün gece talihsiz bir olay yaşadım sahnede. O grup tüm gece yaptıklarıyla beni rahatsız etti. O gördüğünüz an artık son raddesiydi benim için. Yakın mesafeden konfeti patlattılar. Onu alıp yapmayın diye uyarmak isterken diğer arkadaş gözüme şu mesafeden konfeti patlattı. Yumruk etkisi yarattı. Çok fazla canım yandı. Çok da sinirlendiğim için öyle bir tepki verdim. Olmaması gereken bir şeydi tabii ki. Ama gerçekten çok fazla canım yandı. Ben de öyle bir tepki vermiş bulundum.

Kusura bakmayın seyircime böyle bir şey yapabilecek bir insan değilim ben asla. Ama dediğim gibi: Herkesin bir sınırı var. Ve o sınırı aşmamak gerekiyor''

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Kerimcan Durmaz
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