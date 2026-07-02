CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026

Maç önü

İNGİLTERE'DEN GOL ŞOV! HIRVATİSTAN'I 4 GOLLE GEÇTİLER



2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda gol düellosuna sahne olan mücadelede İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane'in 12 ve 42. dakikalarda attığı gollerle öne geçen İngiltere, Hırvatistan'ın Martin Baturina (36') ve Petar Musa'nın (45+5') gollerine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. İkinci yarının hemen başında Jude Bellingham (47') farkı yeniden açarken, son sözü Marcus Rashford (85') söyledi ve İngilizler Dünya Kupası'na 4-2'lik zaferle başladı.