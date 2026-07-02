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CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026
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CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Portekiz ile Hırvatistan, son 16 bileti için kozlarını paylaşıyor. Dev mücadeleyi kazanan ekip adını bir üst tura yazdıracak. Peki Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte tüm soruların yanıtı haberimizde...

Burak Kavuncu

Maç önü

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Baturina, Perisic, Musa.

Maç önü

(ÖZET) PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 1
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarih yazdı. Portekiz karşısında ağları havalandıran Afrika temsilcisi, Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederken, karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Karşılaşmada perdeyi 6. dakikada Joao Neves açarken, ilk yarının uzatma dakikalarında Yoane Wissa'nın golü de maçtaki son golü getirdi.

Maç önü

CRİSTİANO RONALDO İLE DALGA GEÇTİLER! SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 2
2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk puanını alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde taraftarların maç sonu sevinci geceye damga vurdu. Kongolu futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun ikonik gol sevincini taklit ederek dünya yıldızını tiye aldı.

Maç önü

İNGİLTERE'DEN GOL ŞOV! HIRVATİSTAN'I 4 GOLLE GEÇTİLER

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 3
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda gol düellosuna sahne olan mücadelede İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane'in 12 ve 42. dakikalarda attığı gollerle öne geçen İngiltere, Hırvatistan'ın Martin Baturina (36') ve Petar Musa'nın (45+5') gollerine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. İkinci yarının hemen başında Jude Bellingham (47') farkı yeniden açarken, son sözü Marcus Rashford (85') söyledi ve İngilizler Dünya Kupası'na 4-2'lik zaferle başladı.

Maç önü

HIRVATİSTAN PANAMA'YI TEK GOLLE GEÇTİ! 1 GOL ATTI 3 PUAN ALDI

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 4
Panama ve Hırvatistan takımları, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta, Hırvatistan 1-0'lık skorla galip gelmeyi başardı.

Maç önü

(ÖZET) PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 5
Dünya Kupası K grubu 2. maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Ronaldo attığı 2 golle takımını sırtlarken Portekiz rakibini attığı 5 golle farklı mağlup etti ve kupadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırarak puanını 4'e yükseltti.

Maç önü

HIRVATİSTAN GANA'YI GEÇTİ! SON 32 BİLETİNİ KAPTI

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 6
Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek grubunu 6 puanla tamamladı ve adını Son 32 Turu'na yazdırdı. 4 puanda kalan Gana ise turnuvaya veda etmemek için en iyi grup üçüncüleri sıralamasından gelecek sonucu bekleyecek.

Maç önü

RONALDO'DAN MESSİ'YE TARİHİ YANIT! DÜNYA O ANI PAYLAŞIYOR

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 7
Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı golle Dünya Kupası tarihine geçti. 41 yaşındaki yıldız, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olurken turnuvadaki gol sayısını 10'a, kariyerindeki toplam gol sayısını ise 975'e yükseltti.

Maç önü

DÜNYA KUPASI'NDA İNANILMAZ OLAY: 'BAKANIM' DEYİP STADA GİRDİ

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 8
2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan-Gana maçı öncesi stadyum girişinde ilginç anlar yaşandı. Şarkıcı Mladen Grdovic ve ekibinin güvenlikleri iki cümleyle ikna ederek içeri girdiği iddiası gündem oldu. Olayın detayları dikkat çekti denildi.

Maç önü

KOLOMBİYA-PORTEKİZ MAÇI NEFESLERİ KESTİ! DAVİNSON SANCHEZ'İN SON ANDA GELEN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026 9
2026 Dünya Kupası K Grubu'nun liderini belirleyen mücadelede Kolombiya ile Portekiz golsüz berabere kaldı. 7 puanla zirvede yer alan Kolombiya grup lideri olurken, 5 puanlı Portekiz ikinci sıradan Son 32 Turu'na yükseldi. Davinson Sanchez'in 90+4. dakikada attığı gol ise ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Portekiz
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