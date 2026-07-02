CANLI | Portekiz - Hırvatistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Temmuz 2026

Maç önü
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Baturina, Perisic, Musa.
Maç önü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarih yazdı. Portekiz karşısında ağları havalandıran Afrika temsilcisi, Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederken, karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Karşılaşmada perdeyi 6. dakikada Joao Neves açarken, ilk yarının uzatma dakikalarında Yoane Wissa'nın golü de maçtaki son golü getirdi.
Maç önü
2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk puanını alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde taraftarların maç sonu sevinci geceye damga vurdu. Kongolu futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun ikonik gol sevincini taklit ederek dünya yıldızını tiye aldı.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda gol düellosuna sahne olan mücadelede İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane'in 12 ve 42. dakikalarda attığı gollerle öne geçen İngiltere, Hırvatistan'ın Martin Baturina (36') ve Petar Musa'nın (45+5') gollerine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. İkinci yarının hemen başında Jude Bellingham (47') farkı yeniden açarken, son sözü Marcus Rashford (85') söyledi ve İngilizler Dünya Kupası'na 4-2'lik zaferle başladı.
Maç önü
Panama ve Hırvatistan takımları, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta, Hırvatistan 1-0'lık skorla galip gelmeyi başardı.
Maç önü
Dünya Kupası K grubu 2. maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Ronaldo attığı 2 golle takımını sırtlarken Portekiz rakibini attığı 5 golle farklı mağlup etti ve kupadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırarak puanını 4'e yükseltti.
Maç önü
Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek grubunu 6 puanla tamamladı ve adını Son 32 Turu'na yazdırdı. 4 puanda kalan Gana ise turnuvaya veda etmemek için en iyi grup üçüncüleri sıralamasından gelecek sonucu bekleyecek.
Maç önü
Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı golle Dünya Kupası tarihine geçti. 41 yaşındaki yıldız, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olurken turnuvadaki gol sayısını 10'a, kariyerindeki toplam gol sayısını ise 975'e yükseltti.
Maç önü
2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan-Gana maçı öncesi stadyum girişinde ilginç anlar yaşandı. Şarkıcı Mladen Grdovic ve ekibinin güvenlikleri iki cümleyle ikna ederek içeri girdiği iddiası gündem oldu. Olayın detayları dikkat çekti denildi.
Maç önü
2026 Dünya Kupası K Grubu'nun liderini belirleyen mücadelede Kolombiya ile Portekiz golsüz berabere kaldı. 7 puanla zirvede yer alan Kolombiya grup lideri olurken, 5 puanlı Portekiz ikinci sıradan Son 32 Turu'na yükseldi. Davinson Sanchez'in 90+4. dakikada attığı gol ise ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
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