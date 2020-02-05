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AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

ERZURUM HABERLERİ  | 05.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir: - "Bu proje ve yarışma öğrencilerimizin hem üretimleri açısından bir teşvik olacak hem de yaptıkları işin ne kadar değer gördüğünü değerlendirme imkanı sunacak"

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında uyguladığı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Bu proje ve yarışma öğrencilerimizin hem üretimleri açısından bir teşvik olacak hem de yaptıkları işin ne kadar değer gördüğünü değerlendirme imkanı sunacak." dedi.

İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberciliğin son dönemde artan önemine dikkati çekti.

Dünyada büyük ajansların olayları yorumlama ya da sunma biçimlerinin kitleler üzerinde faklı algılar oluşturduğunu belirten İspir, "Bu anlamda bizim de AA ile dünyadaki rakiplerimizle rekabeti sürdürebilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rekabet için insan kaynağına ihtiyaç olduğunu vurgulayan İspir, şöyle devam etti:

"Özellikle AA ya da Türkiye'deki farklı medya kuruluşlarına iletişim fakültesi öğrencileri aracılığıyla insan kaynağı yetiştirmeye çalışıyoruz. Son dönemde iletişim fakültelerinin sayısının çok fazla arttığını biliyoruz. Bu anlamda niceliğin öne çıktığını, niteliğin biraz azaldığını görüyoruz. Bunun olumsuz sonuçlarından bir tanesi, kaliteli öğrencinin gelmemesi. Oysa ki biz iyi bir iletişimcinin çok iyi entelektüel olması gerektiğini söylüyoruz. Habercilik hayatın her alanıyla ilgili ciddi bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Sadece haber yapmayı öğrenmekle ya da haberi yazmakla haberci olunmuyor."

- "Habercilik ciddi eğitim gerektiriyor"

İspir, haberciliğin ciddi anlamda eğitim süreci gerektirdiğini, fakültelerin büyük ölçüde bunu üstlenmeye çalıştığını anlattı.

Bu işin diğer ayağının uygulama ve pratik alanı ile öğrencilere sağlanan staj imkanı olduğuna işaret eden İspir, "Ancak AA ve TRT gibi bu anlamda ciddi okul işlevi üstlenmiş kurumlarımızın da belli bir kapasitesi var. Tüm öğrenciler burada staj yapamıyorlar." diye konuştu.

- "Sektöre yönelik motivasyon sağlayacak"

Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılında öğrenciler için düzenlediği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin öğrencilere katkı sunacağının altını çizen İspir, şunları kaydetti:

"Bu proje ve yarışma öğrencilerimizin hem üretimleri açısından bir teşvik olacak hem de yaptıkları işin ne kadar değer gördüğünü değerlendirme imkanı sunacak. Bir anlamda sektöre yönelik motivasyon sağlayacak. Belki ileriye yönelik kendileri için farklı bir imkan sağlayacak. En azından bir farkındalık oluşturacak. Biz de bu proje aracılığıyla öğrencilerimizi yarışmaya katılmak için teşvik edeceğiz ve bu anlamdaki üretimleriyle başvurularını sağlamaya çalışacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Erzurum Prof. Dr. Naci İspir

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