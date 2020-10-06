AA'nın Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlandı

Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketi'nin 2018 ve 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Pandemi önlemleri çerçevesinde AA konferans salonunda yapılan toplantıya, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Anadolu Ajansının 2019 yılı içerik üretiminin 1,7 milyon olduğunu belirterek, bunun şimdiye kadar ulaşılan en yüksek üretim rakamı olduğuna dikkati çekti.

Kazancı, 2019'un rutin çalışmaların ötesinde AA'nın kuruluşunun 100. yılına yönelik hazırlık çalışmalarıyla tamamlandığını kaydederek, "Bu sene ajansımızın 100. yılı. 100. yıl hazırlıklarımız da 2019'un ikinci yarısında başlamıştı. En büyük nişanesi olarak da logomuzu daha zarif ve ince bir formatla yenileyerek, ay yıldızımızla öne çıkan 100. yıl simgesini de ekledik. Bununla birlikte özel projelerimizin, prestij eserlerimizin ve yeni vizyonumuzun da hazırlıklarını tamamladık." diye konuştu.

AA'da 100. kuruluş yıl dönümü projeleri ile yapılan yenilikleri de aktaran Kazancı, "Görsel içeriklerimizi ve özel dosya haberlerimizi artırmanın yanı sıra canlı yayın ağımızı da güçlendirdik. Önceki senelerden edindiğimiz tecrübelerle ve günümüz teknoloji alışkanlıklarını da inceleyerek podcast haberciliğe başladık." ifadelerini kullandı.