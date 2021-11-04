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  4. AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde toplumsal olaylarda nasıl davranılacağı deneyimlendi

AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde toplumsal olaylarda nasıl davranılacağı deneyimlendi

04.11.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim sırasında katılımcılara tazyikli su, biber gazlı ve sis bombalı müdahalelerde ne yapması gerektiği, toplumsal olay ve gösteri ortamı canlandırılarak anlatıldı

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde katılımcılara toplumsal olaylarda nasıl davranacaklarına ilişkin eğitim verildi.

Yerli ve yabancı 21 basın mensubuna yönelik Polis Akademisi'nin Gölbaşı Yerleşkesinde verilen eğitimler sürüyor.

Kursiyerlere, alanında uzman isimler tarafından verilen 12 günlük eğitimin ilk üç gününde, "Savaş muhabirliği" ve "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yapılanması" derslerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübeli eğitmenleri tarafından "hava ve deniz operasyonları" konularında teorik bilgi verildi.

Kriz anı ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verildiği eğitim kapsamında katılımcılara, Polis Akademisi'nin eğitimci kadrosu tarafından "ilk yardım" ve "toplumsal olaylarda ekipman kullanımı" konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sırasında katılımcılara tazyikli su, biber gazlı ve sis bombalı müdahalelerde ne yapmaları gerektiği, toplumsal olaylar sırasındaki koşullara hazırlıklı olmaları amacıyla canlandırmalı eğitim verildi.

Bir taraftan biber gazlı müdahaleye maruz kalan adaylara aynı anda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan da (TOMA) tazyikli su sıkıldı.

- Kursiyerlere zorlu koşullarda eğitim

Kursiyerlerden Gülçin Özdemir, eğitimlerin sahada çok faydası olacağına inandığını söyledi.

"Açıkçası bu şekilde ağır bir pratik eğitim olacağını hiç düşünmemiştim." diyen Özdemir, bir kadın olarak bu eğitimde yer almanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Kursiyerlerden Muhammed Yaylalı da Savaş Muhabirliği eğitimine katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

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polis akademisi

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