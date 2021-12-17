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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

17.12.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Mustafa Çetin, Ardahan Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çetin, Kocaman ve Guliyev, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı" fotoğrafına oy veren Çetin, haberde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karelerini seçti.

Çetin, fotoğrafların güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı" fotoğrafına oy veren Kocaman da haber kategorisinde Ayça Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", spor kategorisinde ise spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Kocaman, fotoğrafların anlamlı ve çok güzel olduğunu belirterek, "Fotoğrafları tek tek inceledim. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Bu çalışmada emeği geçen muhabir ve foto muhabirleri tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ise yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'ın "Rüzgarın cambazları", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çok anlamlı bulduğunu dile getiren Guliyev, "Fotoğraf insan hayatına girdikten sonra geçmişimizi ve bugünümüzü hem yaşatıyor hem de anlatıyor. Bu açıdan Anadolu Ajansı'nın yaptığı bu yarışmada birbirinden değerli kareler var. Yaşlı bir ninenin aldığı hediyelerden dolayı yaşadığı duygu dolu anlar bizleri de duygulandırdı, o fotoğrafı ile hayatımıza ayrı sebeplerden dolayı giren sakatlıklar ve engelli olan arkadaşlarımızın hayata tutunması ve topluma kazandırılmasını anlatan basketbolcunun fotoğrafı oyladım." diye konuştu.

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