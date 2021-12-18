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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

18.12.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Malatya'da kayısı satıcıları, Kahramanmaraş'ta ise AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Çağlayancerit Kaymakamı Talha Battal ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen kayısı satıcıları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Furkan Tercan, tercihini haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" fotoğrafından yana kullandı.

Emrah Öztürk ise haberde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşamda Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını oyladı.

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini seçti.

Kaymakam Battal da haberde Mostafa Alkharauf'un "Kudüslü acılı anne", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğrafları için oyunu kullandı.

Belediye Başkanı Yılmazcan ise haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

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