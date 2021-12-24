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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

24.12.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KASTAMONU/AMASYA (AA) - Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve coğrafi işaretli Kastamonu pastırması ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kastamonu'daki pastırmacılar, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Ustalardan Ayhan Ekincioğlu, Bilal Kahyaoğlu'nun Bozkurt'ta çektiği "Selin yıkıntıları" fotoğrafını oyladı. Ekincioğlu, ilçede büyük bir sel felaketi yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Tunahan Türkmen de haber kategorisinde "Selin yıkıntıları", yaşam kategorisinde Johannes Christo'nun "Hayvanların can dostu", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Mertcan Katırcı ve Muhammet Türkmen, haberde "Selin yıkıntıları" başlıklı kareye oy verdi. Türkmen, yaşam kategorisinde ise tercihini Juahcpo Torres'in "Kolombiya'nın renkleri" fotoğrafından yana kullandı.

- "Beni en çok etkileyen karelere oy verdim"

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi.

Haberde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafına oy veren Şen, yaşamda Mohammed Shajanhan'ın "Çöplükteki yaşam", sporda Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" karelerini seçti.

Kaymakam Şen, yarışmadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "2012 yılından beri Anadolu Ajansının organize ettiği, muhabirlerin yaşam, spor ve haber alanında çok zor şartlarda, hayatın dinamik akışı içerisinde yakaladıkları fotoğraf karelerinin oylamasını yaptık. Beni en çok etkileyen, sanatsal değerini kendimce yüksek bulduğum karelere oy verdim." ifadelerini kullandı.

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