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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

28.12.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

SAMSUN/SİNOP (AA) - Sinop Emniyet Müdürü Cahit Şahin ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sinop Emniyet Müdürü Cahit Şahin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Şahin, yaşam kategorisinde İzzet Mazı tarafından çekilen "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", haberde ise Tayfun Coşkun'un "Baskın" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin'i ziyaret eden Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Ethem'e AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.

Ethem, bir süre fotoğrafları inceledikten sonra yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın Cambazları", spor kategorisinde ise Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

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