YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice oldu

Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice oldu

02.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, Juventus ile yollarını ayıran Gallerli oyuncu Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Nice, Ramsey ile üç yıllığına anlaştı. Uzun yıllar Arsenal forması giyen Ramsey, 2019'da transfer olduğu Juventus ile geçen hafta karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesini feshetmişti.

Kariyeri boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 13 maçta 2 kez ağları sarsan Ramsey, Galler Milli Takımı'nda ise 74 karşılaşmada 20 gole imza attı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldıTürk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldı
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat ettiABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti
Aydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybettiAydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
nice

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:41
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:09
Yatsı
21:43
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı!

Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.