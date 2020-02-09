AB büyükelçilerinin Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuğu

KARS (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ulaştırma sektörü iş birliği kapsamında düzenlenen organizasyonla AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve eşleri,Turistik Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğuna katıldı. Seyahat kapsamında, Turistik Doğu Ekspresi'nde "AB-Türkiye İş Birliği" konulu toplantı da düzenlendi. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan ile Selim Dursun, Berger, Litvanya, Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Romanya, Portekiz, Belçika, Malta, Hollanda, Hırvatistan, Finlandiya, İrlanda ve Yunanistan'ın Ankara büyükelçileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı katıldı. Turistik Doğru Ekspresi'nin ilk durağı olan Sivas'ta Divriği Ulu Cami'yi, Erzurum'da Çifte Minare ve Üç Kümbetler'i ziyaret eden büyükelçilerin son durağı Kars'taki Ani Harabeleri oldu. Berger, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerini merak ettiğini belirterek, Turistik Doğu Ekspresi’nin ülkenin kuzey doğusunu görme ve keşfetme fırsatı verdiğini söyledi.

Türkiye'nin turistik sembolü haline gelen trene insanların yoğun ilgi gösterdiğini anımsatan Berger, "Bu da hiç şaşırtıcı değil çünkü yol boyunca gördüğünüz manzara, kar, nehirler gerçekten çok güzel. Aslında bu seyahati biz sonbaharda yapacaktık ama bize 'kar yağışını bekleyin' dediler. Gerçekten çok güzel bir görüntü." diye konuştu. Doğu Ekspresi'ne ilk kez bindiğini ama Türkiye'nin bu bölgesine ilk kez gelmediğini ifade eden Berger, Sivas'ın Divriği ilçesine, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla geldiğini anlattı. - "Cami imamının sesinden çok etkilendim" Berger, Divriği Ulu Cami ve imamının sesinin kendisini çok etkilediğini dile getirerek, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Divriği'yi çok beğendiğini söyledi. Nostaljik klasik trenlerin yeniden canlandığını ifade eden Berger, insanların trenlerini sevdiğini belirtti. - "Bu bölgenin özel olduğunu düşünüyorum" Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic de geçen yıl Kars ve Erzurum'a kayak amaçlı gittiğini belirterek, hem kayak pistinin hem de otellerin kalitesini çok beğendiğini kaydetti.

Ani Harabeleri'ni daha önce gördüğünü ifade eden Cvitanovic, "Öyle bir yer ki bir kere gördükten sonra unutmak mümkün değil, çok özel bir yer. Ben Türkiye'nin bütün bölgelerini seviyorum ama bu bölgenin özel olduğunu düşünüyorum. Sarıkamış'ı çok görmek istiyorum, yürüyüş açısından oldukça etkileyici bir yermiş. Çok güzel tesisler ve yerler var." değerlendirmesinde bulundu. - "Doğu Ekspresi'ndeki yolculuk muhteşem bir deneyim" Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de ilk kez bindiği Turistik Doğu Ekspresi'ndeki yolculuğunu "muhteşem bir deneyim" olarak nitelendirerek, Sivas'ın Divriği ilçesinin çok etkileyici olduğunu söyledi. Divriği'de sofistike sanat eseri gördüklerine dikkati çeken Kwaasteniet, şöyle konuştu: "Aynı rafineliği Avrupa'da aynı dönemde görmek mümkün değil. Dolayısıyla bu eserin gotik sanatçıları çok etkilediğini düşünüyorum. Gerçekten çok özeldi. Ayrıca trende olmak çok eğlenceli. Trende bir topluluk içindeyiz, topluluk içinde birbirimizle yakınlaşma fırsatı bulduk. Beraber yemek yedik, dışarıyı seyrettik, sohbet ettik. Her şey çok güzel."

- "Bu trene daha fazla Avrupalı turistin bineceğinden eminim" Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe de bu trenle seyahat imkanı sağladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ'ye teşekkür etti. Büyükelçilerin trende bir araya gelmesinin, çok akıllıca girişim olduğunu ifade eden Malherbe, daha fazla Belçikalı ve Avrupalı turistin bu trene bineceğinden emin olduğunu söyledi. Malherbe, Belçika'da gece sefer yapan yataklı trenler için yeni hatlar eklediklerini, bu tür trenlerin çevre dolayısıyla tercih edildiğini belirterek, Viyana-Brüksel arasında gece sefer yapan yataklı tren bulunduğunu ve bu trenin çok sevildiğini kaydetti. - "Gittiğim her yer beni büyülüyor" Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva ise 3 yıldır Türkiye'de görev yaptığını anlatarak, Türkiye'nin güzelliğinden ve insanlarının misafirperverliğinden çok etkilendiğini ifade etti. Türkiye'de gittiği her yerin kendisini büyülediğini dile getiren Silva, "Geçmişten, tarihi yerlerden, çeşitli medeniyetlerden, onların mimarisinden büyüleniyorum." dedi.