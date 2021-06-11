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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Balat Yapı Topluluğu kazı alanında incelemelerde bulundu

11.06.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Balat Yapı Topluluğu kazı alanında incelemelerde bulundu

SİNOP (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazı alanında incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle alanı gezen Meyer-Landrut, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Meyer-Landrut, burada gazetecilere, çok farklı kültürlere ev sahipliği yapan alandaki tarihin gün yüzüne çıkarılmasını önemsediklerini söyledi.

Bu tür kazıların kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önemli olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, "Buradaki kazıları gördükçe Sinop'un eski dönemlerde de ne kadar önemli bir şehir olduğunu görebiliyor, anlayabiliyorsunuz. Kazı çalışmalarını yürüten ekibe başarılar diliyorum." dedi.

Meyer-Landrut, kazı heyetiyle de bir süre görüşerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.​​​​​​​​​​​​​​

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