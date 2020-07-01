AB projesi yazana danışmanlık desteği

Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik proje hazırlamak isteyenlere, ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü, bünyesinde kurulan proje danışma masası çalışmalarına başladı. Bir süre önce belediye meclis kararı ile kurulan ve Halil Rıfat Paşa Konağı’nda hizmet vermeye başlayan Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü, hem Konak Belediyesi birimlerinin yeni projeler geliştirerek, hızla gerçekleştirmesine destek sunacak hem de kamu, özel sektör ya da birey olarak destek almak isteyen tüm Konaklılara ücretsiz danışmanlık yapacak.

Öncelik dezavantajlı gruplara

Konak Belediyesi ARGE Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası tüm hibe programlarını takip ederek yazacak ve belediyenin ilgili birimleriyle birlikte uygulayacak. Belediye birimlerine proje geliştirme, yararlanılabilecek hibeler, teşvikler ve kredilerle ilgili destek verecek müdürlük, özellikle gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerin hazırlanmasında öncü olacak. Müdürlük, Konaklı gençler için de çalışacak. Gençlere yurt dışında çalışma, staj, burs imkânı konularında ışık tutacak.