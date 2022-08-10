YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. AB tescilli Malatya kayısısı 113 ülkeye ihraç edildi

AB tescilli Malatya kayısısı 113 ülkeye ihraç edildi

10.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "ABD'ye 11 bin ton kuru kayısı ihraç ederek 57 milyon 317 bin dolar gelir elde etmişiz. ABD'nin önemli alıcıların içinde olması bizi sevindiriyor"

VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2021-31 Temmuz 2022) 113 ülkeye 80 bin 720 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 375 milyon dolar kazandırıldı.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyada damakları tatlandırdı.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nin ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, ihracat getirisiyle yüz güldürmeye devam ediyor.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen sezon 113 ülkeye Malatya kayısısı satılarak 375 milyon dolar elde edildi.

Geçen sezon en çok ihracat 11 bin tonla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 6 bin 942 tonla Fransa, 6 bin 32 tonla Almanya, 4 bin 626 tonla Birleşik Krallık, 3 bin 181 tonla Brezilya izledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracat sezonunu 31 Temmuz itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kuru kayısı ihracatında önemli bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Özcan, hem ekonomik gelir hem de marka değeri yüksek bir ürünün dünyada hak ettiği yeri bulması anlamında önemli bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

Özcan, "Geçen yıllara göre kısmen ihracat miktarında bir gerileme söz konusu olsa bile gelirimizde yaklaşık 35 milyon dolarlık bir artış söz konusu. Bu çok önemli bir gelişme. Bugün toplamda 1,5 milyar dolar ülke ekonomisine gelir sağlayan kuru meyve grubunda sadece kuru kayısının 375 milyon dolar gelir getiriyor olmasının haklı gururunu yaşıyor Malatya. 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar hedefimizi aslında yakalamak üzereyiz." dedi.

Kuru kayısıda ABD'nin en önemli alıcılardan olduğunu dile getiren Özcan, "ABD'liler kayısıyı seviyor. Her yıl ABD'ye ihracatımızı koruyor olmanın da gururunu yaşıyoruz. ABD'ye 11 bin ton kuru kayısı ihraç ederek 57 milyon 317 bin dolar gelir elde etmişiz. ABD'nin önemli alıcıların içinde olması bizi sevindiriyor." diye konuştu.

- Hedef, Çin'e 10 bin ton ihracat

Ramazan Özcan, Çin'in de kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çin'e yapılan ihracatın tamamı natürel kayısı, yani halk arasında gün kurusu denilen ürün. Çin'e 4 bin 925 ton kuru kayısı ihracatı yapmışız bunun karşılığında da 15 milyon dolar gelir elde etmişiz. Çin'de eğer önümüzdeki yıl pazarımızı koruyup artırmayla ilgili planlarımızı devam ettirirsek inşallah bu yıl 10 bin ton kuru kayısı ihracatı yapma hedefimiz var. Eğer natürel kayısıda bunu başarırsak gerçekten natürel ürün üretimi açısından da çok önemli bir teşvik olacak. Bununla beraber Avrupa ülkelerine de önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyoruz. AB ülkelerinde en yüksek rakamları Fransa ve Almanya ile yakalıyoruz. Avrupa pazarını da korumak ve orada tüketimi artırmak için de yoğun mücadele ediyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
GÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiGÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecekGiresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek
Anahtar Kelimeler:
Malatya kuru kayısı

Malatya Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:30
Öğle
12:37
İkindi
16:25
Akşam
19:35
Yatsı
21:02
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.