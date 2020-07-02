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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Yanlış ve teyit edilmemiş bilgi, bilgi değildir"

MERSİN HABERLERİ  | 02.07.2020 21:32 | Son Güncelleme

"Çarpıtılmış bilgiyle basın özgürlüğü uyuşmaz. Haber özgür ama doğru olmalıdır"

MERSİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, yanlış ve teyit edilmemiş bilginin bilgi olmadığını belirterek "Çarpıtılmış bilgiyle basın özgürlüğü uyuşmaz. Haber özgür ama doğru olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Berger, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca (MTSO) düzenlenen "Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü" toplantısına video konferans ile katıldı.

Gazeteciliğin niteliğini ve güvenilirliği artırma yönünde çalışmalarının olduğunu ifade eden Berger, demokraside gazeteciliğin önemli olduğunu kaydetti.

Dezenformasyonu ortadan kaldıracak şeylerden birinin de şeffaflık olduğuna değinen Berger, şunları kaydetti:

"Yanlış ve teyit edilmemiş bilgi, bilgi değildir. Çarpıtılmış bilgiyle basın özgürlüğü uyuşmaz. Haber özgür ve ama doğru olmalıdır. Avrupa'da stratejik iletişimde doğru enformasyona odaklanıyoruz. Özellikle Kovid-19 sürecinde bizler, kurumlar ne yapıyor? Bunları anlatmak zorundayız. Bizim anlatacağımız doğru bilgiler, yanlış bilgileri ortadan kaldıracaktır."

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da dezenformasyon çağında gazetecilik yapmanın zorlaştığını dile getirerek elinde telefon olan herkesin gazeteci olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Ardınç Çobaner de dezenformasyonun gazetecilik tarihi kadar eski olduğunu belirterek "Yeni iletişim teknolojileriyle haber değerinin yerini daha çok beğeni ve ilgi çekme aldı. Habere ulaşma açısından sosyal medya platformları çok yaygın şekilde kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

Teyit.org Kurucusu Mehmet Atakan Foça da kasıtlı ya da farkında olmadan yanlış haberlerin hızla yayılabildiğini ifade etti.

Konferans soru-cevabın ardından sona erdi.

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