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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den Vali Karaloğlu’na ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet sabah saatlerinde Diyarbakır’a geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet sabah saatlerinde Diyarbakır’a geldi. Heyetin ilk ziyareti Diyarbakır Valiliği oldu. Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Delegasyon Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet daha sonra hatıra defterini imzaladı. Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra valilik makamına geçti.
Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Christian Berger ve beraberindeki heyetin kentte ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

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