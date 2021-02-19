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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mersin'deki model fabrikayı inceledi

19.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mersin'deki model fabrikayı inceledi

MERSİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde AB tarafından finanse edilerek kurulan model fabrikada inceleme yaptı.

Meyer-Landrut, AB tarafından finanse edilerek kurulan model fabrikayı gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Burada öğrencilerin yaptığı robotu da inceleyen Meyer-Landrut, onlarla bir süre sohbet etti.

Meyer-Landrut, burada yaptığı açıklamada, merkezin çok modern ve etkileyici olduğunu söyledi.

Tesisin bölgedeki işletmelere başarı getirmesini temenni eden Meyer-Landrut, merkezin Türk ve Suriyeli çalışanların istihdamına faydalı olmasını diledi.

AB'nin projeleri hakkında bilgi veren Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Suriyeli mültecilere destek olmak için kullandığımız 6 milyar avroluk fon çerçevesinde yürütülen çalışmaların önemli kısmını sosyo-ekonomik destekler oluşturuyor. Biz bu desteği sağlarken farklı uluslararası örgütlerle bir arada çalışıyoruz. Mesela Dünya Bankası ile yürüttüğümüz programımız var. Bunun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğümüz benzer projelerimiz var. Son imzaladığımız çalışmaya baktığımız zaman 250 milyon avroluk bir anlaşma imzalandı. Bakanlıkla birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmalar tek bir ürün ve sistem şeklinde olmuyor. Farklı yerlerde farklı kişi ya da gruplardaki ihtiyaçlara bakarak programları uyguluyoruz."

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise merkezin sanayicilerde heyecan yarattığını belirterek, model fabrikada önemli işlerin yapılacağını vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da istihdamın artırılması yönelik yapılan desteklerin önemli olduğunu anlatarak "Türkiye en azından boş işler yapmıyor. Her imkanı yerinde kullanıyor." dedi.

Meyer-Landrut daha sonra Suriyeli ve Türk iş insanlarıyla görüştü.

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