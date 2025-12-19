SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Tüm Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ederken, soruşturma kapsamında birçok ünlü isim ve fenomen de gözaltına alınmıştı.

Dosya kapsamında gözaltılar sürerken, sürpriz bir ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Saadettin Saran'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın yarın ifade vermek için adliyeye geleceği öğrenildi.

EVİ ARANIYOR

Öte yandan şu sıralar Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapıldığı da gelen bilgiler arasında.