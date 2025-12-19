SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Uyuşturucu soruşturması genişlemeye devam ederken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın yarın ifade vermek için adliyeye geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor
Berker İşleyen

Tüm Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ederken, soruşturma kapsamında birçok ünlü isim ve fenomen de gözaltına alınmıştı.

Dosya kapsamında gözaltılar sürerken, sürpriz bir ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

MYNET ÖZEL | YARIN İFADEYE GELECEK

Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Saadettin Saran'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın yarın ifade vermek için adliyeye geleceği öğrenildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor 1

EVİ ARANIYOR

Öte yandan şu sıralar Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

19 Aralık 2025
19 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 gün önce istifa etmişti! Burak Yılmaz'dan hiç beklenmedik karar: Geri döndü4 gün önce istifa etmişti! Burak Yılmaz'dan hiç beklenmedik karar: Geri döndü
Cristiano Ronaldo yıllara meydan okuyor! İç çamaşırıyla poz verdi, fit görüntüsü gündem olduCristiano Ronaldo yıllara meydan okuyor! İç çamaşırıyla poz verdi, fit görüntüsü gündem oldu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.