AB-Türkiye Tarım ilişkileri ATSO’da masaya yatırıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarım programı ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, iş dünyası temsilcilerinin Avrupa Birliği’ni bir değerler bütünü olarak gördüğünü ifade etti. Bu değerleri temel hak ve hürriyetler, hukukun üstünlüğü, insan hakları, karşılıklı hoşgörü ve çevre ile sürdürülebilir bir ilişki başlıklarının oluşturduğunu ifade eden Deniz, “Biz, Avrupa Birliği üyesi olsak da olmasak da bu değerler bütününe sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz ve çalışmalarımızı da bu vizyon doğrultusunda yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

"Antalya için AB projelerinden 3 milyon Euro’yu aşkın destek sağladık"

Antalya’nın Türkiye’nin vitrini konumunda bir kent olduğunu vurgulayan Deniz, “AB üyelik sürecinde kentimiz ve Odamız önemli bir paydaşa dönüştürmüştür. ATSO olarak AB üyesi çok sayıda ülkedeki Odalar ile güçlü iletişim ağlarıyla bağlıyız ve imzaladığımız protokollerin gereği olarak birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar Odamız tüm AB projelerinden 3 milyon 100 bin Euro fon sağladık ve bunu Antalya ticaretini geliştirme vizyonu ile kullandık. Bu projelerden birisi olan ve 2008 yılından beri sürdürdüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı Projemizle dünyanın dört bir yanındaki işletmelerle üyelerimizi eşleştirdik, yeni işbirliklerine aracılık ettik ve eğitimlerle onlara değer kattık. Bu proje sayesinde hem yerelde hem uluslararası alanda kurumsal ortaklılıklar kurduk. 22 yıldır AB Türkiye Delegasyonu işbirliğinde Odamız bünyesinde aralıksız olarak faaliyetlerine devam eden AB Bilgi Merkezimiz yerelde AB politikalarını, değerlerini ve üyelik ile ilgili gelişmeleri kentimize anlatmaktadır” dedi.

"Tarım ve gıdanın önemi daha iyi anlatılmalı"

AB ile Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Deniz, “Müzakere sürecinin askıya alınan başlıklarının açılma zamanı ne yazık ki belirsizliğini korumaktadır. Tüm bu belirsizliğe rağmen AB’ye uyum sürecinin Türkiye tarım sektörünün gelişimine dinamizm kazandırdığı ve fayda sağladığı ortadır” diye konuştu.

Sektör ile ilgili de durumu değerlendiren Deniz, “Tarımın en önemli sorunlarından olan dağınık ve parçalı arazi yapısını iyileştirebilmek adına toplulaştırma çalışmaları başlatılmış ve miras yoluyla bölünmenin önüne geçebilmek için yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş, dekar başına verim artmıştır. Bununla beraber hayatımızı her yönüyle etkileyen COVID-19 salgını ile beraber sağlıklı gıdaya erişim, tarımda stratejik ürünlerde dışa bağımlılığı önleme gibi konular ülkemizin en önemli gündem konularından bir tanesi haline geldi. Girdi maliyetlerini düşürecek, tohum hibelerini içerecek, gıda güvencesine sahip üretimi artıracak ulusal destekleme politikalarının ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Şu anda yaşanılan süreci atlatmak için birçok ihtiyaçtan vazgeçilebilir ancak gıdadan vazgeçilemez. Bu bilinçle tarım ve gıdanın önemi daha iyi anlatılmalı ve buna uygun üretim ve tüketimi yönlendirmek ve desteklemek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda çiftçilerin tarım ürünlerini üretebilmeleri için desteklenmeleri gerektiğini de vurgulayan Deniz, “Çiftçilerimiz desteklenip, güçlendirilmeleri sağlanırsa tüketicilerimiz de tarım ürünlerine uygun fiyattan sürdürülebilir bir şekilde ulaşmış olurlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Donat, Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinde tarım sektörünü değerlendirdi

Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz’in ardından etkinliğin konuşmacısı İrfan Donat, tarım sektörü üzerine tecrübelerini paylaştı. Avrupa Birliği - Türkiye İlişkilerine Tarım sektörü perspektifinden bakarak katılımcılara bilgiler veren Donat, Tarım sektörünün Covid -19 döneminde değerinin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Donat, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

