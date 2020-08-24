YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması

Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması

SİNOP HABERLERİ  | 24.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

“Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması” ile ulusal medyada görev yapan gazeteciler, Boyabat’a geldi.Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliği ile birçok ulusal ve medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, AK Parti Sinop Milletvekili Dr.Nazım Maviş ile birlikte Boyabat’a gelerek tarihi mekanları ziyaret etti.

“Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması” ile ulusal medyada görev yapan gazeteciler, Boyabat’a geldi.
Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliği ile birçok ulusal ve medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, AK Parti Sinop Milletvekili Dr.Nazım Maviş ile birlikte Boyabat’a gelerek tarihi mekanları ziyaret etti. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın Beyazıt Camii önünde karşıladığı misafirler ve aileleri; Tarihi Çarşıyı, Tarihi Camileri ve Kasaplar Çarşısını gezdi. Boyabat’a özgü atom, sırık kebabı ve tescilli pirinç pilavını tadan misafirler özellikleri ile ilgili de bilgiler aldı.
Gazeteciler ve aileleri Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesini de ziyaret ettiler. Müze sorumlusu Halkbilimci Elçin Yayla ve Mesut Yayla, ziyaretçilerin sorularını yanıtlarken müzede sergilenen eserler hakkında da bilgilendirmelerde bulundular.
Gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Öncelikle gönlümüze, kalbimize, şehrimize hoş geldiler sefalar getirdiler. Kıymetli gazetecilerimizi ve ailelerini misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü yazarlarımız bu milletin hisleri, duyguları aslında sözleridir. O toplumda yaşayan kültürün, sokağın caddenin sesidir. Bu nedenle başta Milletvekilimiz Sayın Dr. Nazım Maviş olmak üzere gelen tüm misafirlerimize ziyaretleri için teşekkür diyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki... 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki...
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre
Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret

Sinop Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:50
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:34
Yatsı
21:03

Sinop Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Anka Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Özlem Eczanesi
Turkeli
Serkan Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Lüks otomobil eczaneye daldı
Lüks otomobil eczaneye daldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Minik davulcu Yağız görenleri şaşırtıyor
Minik davulcu Yağız görenleri şaşırtıyor
Sinop Üniversitesi Türkiye 5’incisi oldu
Sinop Üniversitesi Türkiye 5’incisi oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.