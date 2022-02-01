YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini JAK timleri sağlayacak

Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini JAK timleri sağlayacak

01.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini JAK timleri sağlayacak

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nin güvenliğini, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlayacak.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, yerli ve yabancı turistlerin, huzurlu ve güvenli tatil yapabilmesi amacıyla Abalı Kayak Merkezi'nde JAK timleri görevlendirildi.

Önleyici kolluk devriyeleri icra eden JAK timleri, yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edecek.

JAK timleri, 24 saat Abalı Kayak Merkezi'nde görev yapacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolu kardan kapanan mahallede omzu kırılan çoban için ekipler seferber olduYolu kardan kapanan mahallede omzu kırılan çoban için ekipler seferber oldu
Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldüKağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizmcilerle bir araya geldiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizmcilerle bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:25
İkindi
15:10
Akşam
17:35
Yatsı
18:53

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Salı

Nur Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Gamze Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Kışla Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Gündüz Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Canlı yayında itiraf etti! Hırsızların çaldıklarını anlatınca...

Canlı yayında itiraf etti! Hırsızların çaldıklarını anlatınca...

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.