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Abalı Kayak Tesisinde ikinci etabın açılışı yağan kara bağlı

25.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Abalı Kayak Tesisinin ikinci etabının açılması yağan kara bağlı olduğunu söyledi.Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açmıştı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Abalı Kayak Tesisinin ikinci etabının açılması yağan kara bağlı olduğunu söyledi.
Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açmıştı. Gevaş ilçesinde 11 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayakseveri ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, sezona geç de olsa bugün start verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle tesis, kayakseverleri hafta içi ağırlayacak. Tesisin merakla açılışı beklenen ikinci etap pistinin ise faaliyet yürütmesi için henüz beklenen karın yağmaması nedeniyle yeni sezonda kayakseverleri misafir edemeyeceği bildirildi.

“Arzu ettiğimiz kar miktarını bugüne kadar alamadık”
Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, bu yıl kar yağışının az olmasından kaynaklı sezonu geç açtıklarını ifade ederek, “Bugünde çok arzu ettiğimiz kar yok ama yine de sezonu açtık. İkinci etapta yeteri kadar kar olmadığı için açmadık. Yaklaşık 20-30 santim kara ihtiyacımız var. Ancak birinci etabımızda yeteri kadar kar var ve dün gerekli testleri yaptık. Bugün itibariyle açılışımızı yaptık” dedi.
Fazla kar yağışının olmasını temenni eden İnanç, “Kar yağışıyla ikinci etabımızın da açılışını yapabilelim. Ancak bu şekilde hava sıcaklığı devam eder ve kar yağmazsa birinci etap bile çok uzun ömürlü olmayacak. Umudumuz daha fazla kar yağışının olması ve bununla birlikte tüm kayakseverlere hizmet verebilelim. Kayak tesisimize bu yıl bir takım onarım ve yatırımlar yaptık. Bu yıl birinci ve ikinci etaplarımıza kart okuyuculu mekanizmalar kurduk. Birinci etabımızda elektrik hatlarını yer altına aldık. İnşallah kayakseverlerimize daha kaliteli hizmet vereceğiz” diye konuştu.

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