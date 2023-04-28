Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, Nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı milli parkta yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan Abant’a gelen tatilciler Nisan ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, keyifli zaman geçirdi.

Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Abant’a gelen ziyaretçiler karlı havada keyifli anlar yaşadı.

Abant’a gelen Ahmet Kılıç, "Nisan’da Abant’a kar yağdı. Bu yılın son kar yağışı olabilir. Manzara çok güzel" dedi.

