YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

28.04.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı, Nisan ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, Nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı milli parkta yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan Abant’a gelen tatilciler Nisan ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, keyifli zaman geçirdi.

Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Abant’a gelen ziyaretçiler karlı havada keyifli anlar yaşadı.

Abant’a gelen Ahmet Kılıç, "Nisan’da Abant’a kar yağdı. Bu yılın son kar yağışı olabilir. Manzara çok güzel" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 otomobile çarpan sürücü olay yerinden kaçtı3 otomobile çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Kırıkkale'de toplu açılış töreni düzenlendiKırıkkale'de toplu açılış töreni düzenlendi
Malatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyorMalatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:50
Öğle
12:56
İkindi
16:45
Akşam
19:53
Yatsı
21:22

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Günsel eczanesi
Merkez
Meral eczanesi
Merkez
Yeni eczanesi
Gerede
Göynük eczanesi
Goynuk
Ecem eczanesi
Mudurnu
Sibel akar eczanesi
Merkez
Ebrar eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.