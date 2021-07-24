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Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı

24.07.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Abant'ı tercih etti.

Bazı ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp ata ve faytona binerek bazıları ise belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

Tabiat parkının girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan tabiat parkı içerisinde görev yapan atlı jandarma timleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

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