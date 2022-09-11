Abant ve Gölcük, eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerin gözde rotaları arasında

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'nun gözde turizm alanları arasında bulunan Abant ve Gölcük tabiat parkları, yerli ve yabancı misafirlerine eşsiz güzellikleri görme fırsatı sunuyor.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'da yerli ve yabancı misafirlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Abant ve Gölcük tabiat parkları geliyor.

Yeşil ile mavinin binbir tonunu barındıran Abant ve Gölcük, doğası, gölü ve eşsiz güzellikleriyle misafirlerini adeta büyülüyor.

Gölcük, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelen yerli ziyaretçiler ile yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Yazın ardından sonbaharı karşılayan Gölcük'ü, günübirlik ve konaklamalı tatil için çok sayıda ziyaretçi tercih ediyor.

Misafirler, kendilerini hayran bırakan doğada göl kenarında yürüyüş ve piknik yapıyor, golf araçları ve bisikletlere binerek tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Konaklamak için buraya gelenler, göl kenarındaki bungalov evleri kiralayarak büyüleyen manzara eşliğinde tatilini yapıyor.

Abant ise kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Konaklamak ve günübirlik tatil için Abant'a gelenler, milli park çevresinde bulunan yaylalarda at ve faytonla gezinti yaparken, göl çevresinde yürüyüp bisiklete binebiliyor.

Piknik alanlarında ailece vakit geçirebilen ziyaretçiler, ayrıca iskelelerde eşsiz manzaraya karşı fotoğraf çektirebiliyor.

Yerli ve yabancı tatilciler, milli park içerisindeki 2 otelde konaklamanın yanı sıra karavan kampında da tatillerini yapma olanağına sahip.

- "Yıl sonu 1,1 milyon civarında ziyaretçi olmasını bekliyoruz"

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla Bolu'ya yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini, tesislerdeki doluluk oranlarının iyi olduğunu söyledi.

Kent genelinde 151 konaklama tesisinin bulunduğunu ifade eden Ergül, kentin 9 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip olduğunu, geçen yıla göre doluluk oranında yüzde 25'lik artış gerçekleştiğini kaydetti.

Ergül, yılın ilk 8 ayında kente 700 bin civarında yerli ve yabancı tatilcinin geldiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar Bolu'da 1 milyon turisti geçeceğiz, sayının 1 milyon 100 bin civarında olmasını bekliyoruz." dedi.

Bolu'nun çevre illere yakın olduğunu dile getiren Ergül, "Tabiatın kalbi Bolu, aynı zamanda orman denizine de sahip. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı. Doğa ile iç içe bir yer." ifadesini kullandı.

